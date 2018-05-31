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Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов

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© ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

Эстония не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу МИД.

В заявлении дипведомства говорится, что «Эстония не признаёт незаконную аннексию Крыма», поэтому выдача разрешения на пребывание судна в водах республики противоречила бы государственной политике.

Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13—14 апреля — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, отмечает газета «Известия».

Посольство России в Таллине напомнило о предстоящей поездке главы государства и назвало запрет «недружественным актом».

Как сообщал «Ридус», президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 15-ю годовщину присоединения возглавляемой ею страны к НАТО участием в 30-километровом марафоне, преодолев дистанцию совместно с военнослужащими и ветеранами альянса.

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