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Глава Эстонии отметила 15 лет вступления в НАТО марш-броском в бронижелете

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© facebook.com

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своеобразным способом отметила 15-ю годовщину присоединения возглавляемой ею страны к НАТО. В пятницу, 29 марта, глава эстонского государства приняла участие в 30-километровом марафоне, преодолев дистанцию совместно с военнослужащими и ветеранами альянса.

О своем экстравагантном поступке Кальюлайд рассказала подписчикам в социальных сетях Twitter и Facebook. На прикрепленных к постам фотографиях видно, что преодолевать длинную дистанцию глава государства решила в полицейском бронежилете.

Лучший способ отпраздновать 15-ю годовщину присоединения к НАТО, — подписала один из своих постов Керсти Кальюлайд.

Примечательно, что в ближайшее время первому лицу Эстонии предстоит рабочая поездка в Москву. Ее прибытие, намеченное на 18 апреля, станет первым официальным визитом эстонского президента в Россию за последние 8 лет.

Напомним, Эстония присоединилась к Североатлантическому Альянсу в рамках его пятого расширения. Тогда вместе с ней в НАТО были приняты еще 6 государств: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения.

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