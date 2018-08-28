Команда Зеленского обвинила Порошенко в «наезде» на их кандидата

Команда Владимира Зеленского прокомментировала появление видео, в котором грузовик сбивает их кандидата на пост президента Украины. Накануне смонтированный ролик, переделанный из материалов агитационной кампании Зеленского, опубликовал интернет-канал «Европейское будущее Украины».

Запись начинается с кадров, на которых Зеленский идет на камеру, возглавляя толпу. В этот момент в него неожиданно врезается большегрузный автомобиль, а на экране появляется текст «У каждого своя дорога», недвусмысленно намекающий на пристрастие одного из кандидатов к наркотикам.

По версии представителей Зеленского, появление видео связано с деятельностью предвыборного штаба действующего президента.

Как утверждается на сайте «Зе!», канал, распространивший ролик, связан с Порошенко: ссылка на видео предлагается всем, кто регистрируется на аффилированном с действующим президентом сайте euua.org.



Напомним, ранее Петр Порошенко неоднократно высказывался насчет предполагаемого пристрастия Владимира Зеленского к наркотикам. В результате оппонент действующего президента поставил в качестве одного из условий проведения предвыборных дебатов сдачу анализов на предмет употребления наркотиков и алкоголя.



5 апреля Петр Порошенко прибыл в Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», где сдал кровь на исследование. В тот же день Владимир Зеленский посетил частную киевскую клинику «Евролаб».

Ожидается, что предвыборные дебаты состоятся в следующую пятницу, 19 апреля. Ранее сообщалось, что проведение этого мероприятия может обойтись в один миллион долларов.

Второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.