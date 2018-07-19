Путин поспорил с президентом Финляндии о пользе санкций

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин поспорили о санкциях на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Во время диалога с Путиным Ниинисте заявил, что санкции были введены из-за российских действий в Крыму и потому Москва сама виновата в санкциях. Российский лидер ответил, что будущее России не зависит от санкций.



«Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню. Мишек жалко, в данном случае белых медведей», — цитирует Путина «Взгляд».

Глава государства отметил, что санкционное давление мешает России, но «не критическим образом». «Даже в известной степени это подталкивает нас к тому, чтобы самим активно развивать собственные технологии», — отметил он.



«Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это использовать», — заключил Владимир Путин.

Форум о проблемах Арктики выдался «урожайным» на яркие высказываний российского лидера. Сначала Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос президента Финляндии о поведении финских туристов в России, затем напомнил премьер-министру Швеции Стефану Лёвену о знаменитых строчках поэмы Пушкина «Полтава» после его цитирования «Медного всадника».

Кроме того, во время встречи с Лёвеном российскому лидеру пришлось поправить переводчика, который перевел фразу Путина о шведских друзьях России, использовав слово «партнеры». Глава государства обратил на это внимание и поправил переводчика: «Я сказал друзей, а не партнеров. Бандит!».

Накануне Администрация США предупредила государства, которые настроены на поддержание связей с Вашингтоном, о возможном введении против них санкций за торговлю с Россией в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Самой России Госдеп США постоянно грозит все новыми санкциями, надеясь таким образом заставить Москву поменять свою политику в отношении Украины, а заодно укрепить свои позиции на мировом рынке.

