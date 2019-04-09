Говорящий по-русски президент Исландии попал на видео
- 09 апреля 2019, 19:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На международном Арктическом форуме в Петербурге президент Исландии заговорил по-русски, а премьер Швеции процитировал Пушкина.
Их выступления попали на видео.
«Нет ничего важнее, чем настоящая дружба», — сказал исландский лидер Гудни Торлацус Йоханнессон по-русски.
При этом он извинился за то, что говорит по-русски плохо, хотя и учил этот язык много лет назад. «Забыл почти все», — пояснил он.
Глава Исландии также напомнил, что через пару недель Рейкьявик будет руководить Арктическим советом, а через два года его возглавит Россия, пишет ФАН.
В свою очередь премьер-министр Швеции Челль Стеефан Лёвен отметил большое историческое значение Петербурга для российско-шведских отношений. «Он напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории», — сказал он. И хотя шведский премьер не стал демонстрировать свои познания в русском языке, он процитировал пушкинские строки:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Войти через социальные сети: