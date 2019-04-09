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Говорящий по-русски президент Исландии попал на видео

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© Михаил Метцель/ТАСС

На международном Арктическом форуме в Петербурге президент Исландии заговорил по-русски, а премьер Швеции процитировал Пушкина.

Их выступления попали на видео.

«Нет ничего важнее, чем настоящая дружба», — сказал исландский лидер Гудни Торлацус Йоханнессон по-русски.

При этом он извинился за то, что говорит по-русски плохо, хотя и учил этот язык много лет назад. «Забыл почти все», — пояснил он.

Глава Исландии также напомнил, что через пару недель Рейкьявик будет руководить Арктическим советом, а через два года его возглавит Россия, пишет ФАН.

В свою очередь премьер-министр Швеции Челль Стеефан Лёвен отметил большое историческое значение Петербурга для российско-шведских отношений. «Он напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории», — сказал он. И хотя шведский премьер не стал демонстрировать свои познания в русском языке, он процитировал пушкинские строки:

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу.

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