В Крыму создали рабочую группу для оценки нанесенного Украиной ущерба
- 09 апреля 2019, 11:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Крыму создали рабочую группу, которая должна провести анализ ущерба, нанесенного полуострову за время его нахождения в составе Украины, сообщает РИА Новости.
Решение об этом было принято на заседании президиума парламента Республики Крым во вторник, 9 апреля.
Рабочую группу возглавил первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что актуальность этого вопроса очевидна.
Нам стоит поднимать этот вопрос. Крым за 25 лет нахождения в составе Украины понес колоссальные потери, — приводит агентство его слова.
Как сообщал «Ридус», в середине марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе в течение 25 лет.
В связи с этим глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Полуостров является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей ее с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжает рассматривать Крым как часть Украины.
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