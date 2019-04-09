В Крыму создали рабочую группу для оценки нанесенного Украиной ущерба

В Крыму создали рабочую группу, которая должна провести анализ ущерба, нанесенного полуострову за время его нахождения в составе Украины, сообщает РИА Новости.

Решение об этом было принято на заседании президиума парламента Республики Крым во вторник, 9 апреля.

Рабочую группу возглавил первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что актуальность этого вопроса очевидна.

Нам стоит поднимать этот вопрос. Крым за 25 лет нахождения в составе Украины понес колоссальные потери, — приводит агентство его слова.

Как сообщал «Ридус», в середине марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе в течение 25 лет.



В связи с этим глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.

Полуостров является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей ее с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжает рассматривать Крым как часть Украины.

