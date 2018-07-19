Захарова отреагировала на слова Климкина о «российской оккупации»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в свойственной ей манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может потребовать компенсации за столетия «российской оккупации».

«Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся», — сыронизировала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее глава украинского МИД заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы, отмечает газета «Новые Известия».



Вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется, — приводит издание слова министра.

Как сообщал «Ридус», в середине марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе в течение 25 лет.