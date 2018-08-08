США пригрозили всему миру санкциями за покупку оружия у России

Администрация США предупредила государства, которые настроены на поддержание связей с Вашингтоном в военной сфере, о возможных санкциях за покупку оружия в России.

Как заявила журналистам представитель администрации США высокого ранга в ходе телефонного брифинга, Белый дом не всегда имеет возможность оградить союзников от введения санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), передает ТАСС.



Отвечая на вопрос о том, намерен ли президент США Дональд Трамп ввести санкции против Египта, она отметила, что Вашингтон «призывает страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к данному закону».



«У нас была такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО», — добавила представитель администрации США.

В марте 2019 года СМИ сообщали, что Египет подписал соглашение на поставку двух десятков российских истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним на сумму два миллиарда долларов, хотя Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию не подтвердили.

С проблемой санкций за покупку высокотехнологичного оружия у России уже столкнулась Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении приобрести 120 американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35, однако Вашингтон отказался от продажи самолетов и оборудования к ним, требуя от Анкары сперва расторгнуть контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Самой России Госдеп США постоянно грозит все новыми санкциями, надеясь таким образом заставить Москву поменять свою политику в отношении Украины, а заодно укрепить свои позиции на мировом рынке.