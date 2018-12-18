Турция закупит 120 американских истребителей F-35
- 16 декабря 2018, 16:59
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары приобрести 120 американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. О своем намерении усилить турецкие ВВС партией новых самолетов глава государства рассказал, выступая в эфире местного телеканала NTV.
США производят F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 штук, — сообщил Эрдоган, отметив, что турецкая сторона также приложила руку к созданию истребителя.
Примечательно, что масштабная закупка американских вооружений будет происходить на фоне обострившихся экономических отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Так, в минувшем августе Минфин США ввел персональные санкции против двух членов турецкого правительства, которых Соединенные Штаты считают причастными к задержанию американского пастора Эндрю Брансона.
Спустя две недели о фактическом начале экономической войны против Турции заявил Реджеп Эрдоган, выступая на встрече с членами правящей Партии справедливости и развития.
Параллельно с продолжающимися вопреки недружественным шагам США закупкам американских вооружений, Турция испытывает серьезное давление Вашингтона в связи с намерением приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Минувшим летом США грозили республике новыми санкциями, в случае, если турецкое руководство завершит сделку с Россией. Интересно, что свой промежуточный отказ от продажи самолетов F-35 Турции в США объясняли именно переговорами Анкары с Москвой по поводу российских ЗРК, поставка которых пока так и не состоялась.
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