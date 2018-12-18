Турция закупит 120 американских истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары приобрести 120 американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. О своем намерении усилить турецкие ВВС партией новых самолетов глава государства рассказал, выступая в эфире местного телеканала NTV.

США производят F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 штук, — сообщил Эрдоган, отметив, что турецкая сторона также приложила руку к созданию истребителя.

Примечательно, что масштабная закупка американских вооружений будет происходить на фоне обострившихся экономических отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Так, в минувшем августе Минфин США ввел персональные санкции против двух членов турецкого правительства, которых Соединенные Штаты считают причастными к задержанию американского пастора Эндрю Брансона.

Спустя две недели о фактическом начале экономической войны против Турции заявил Реджеп Эрдоган, выступая на встрече с членами правящей Партии справедливости и развития.

Параллельно с продолжающимися вопреки недружественным шагам США закупкам американских вооружений, Турция испытывает серьезное давление Вашингтона в связи с намерением приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Минувшим летом США грозили республике новыми санкциями, в случае, если турецкое руководство завершит сделку с Россией. Интересно, что свой промежуточный отказ от продажи самолетов F-35 Турции в США объясняли именно переговорами Анкары с Москвой по поводу российских ЗРК, поставка которых пока так и не состоялась.