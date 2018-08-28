Порошенко объявил себя трезвым и русскоязычным

Петр Порошенко сделал целую серию ярких заявлений в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, пытаясь в преддверии второго тура президентских выборов на Украине привлечь на свою сторону электорат.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — заявил Порошенко, выразив готовность написать диктант или сочинение на русском, чтобы подтвердить свои слова.



Также Петр Порошенко заявил, что слухи о его алкоголизме распространяет «российская пропаганда» и даже его жена видела его пьяным «всего один раз, еще до свадьбы» 35 лет назад. «Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», — добавил президент.

При этом глава государства признал, что лично для него результаты первого тура президентских выборов стали «болезненным уроком», и пообещал «возобновить доверие» граждан.

«Люди недовольны, потому что реформы движутся очень медленно, уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан, не преодолена коррупция, тяжело найти справедливость в суде. Претензии людей к власти являются абсолютно объективными», — сказал он.

Реагируя на упреки в симуляции борьбы с коррупцией, Порошенко пообещал до конца недели подписать указ об учреждении на Украине Антикоррупционного суда.

Не обошлось и без критики в адрес конкурента Порошенко на выборах Владимира Зеленского. По мнению президента, став главой государства вместо него, Зеленский может остаться без союзников в решении конфликта в Донбассе, поскольку отказывается считать Россию агрессором. «Это рушит мировую солидарность вокруг Украины», — подчеркнул Порошенко. Вместе с тем он признал, что не располагает информацией о тайных контактах Зеленского с Кремлем.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине, однако на решение электората еще могут повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов.



Ранее «Ридус» разобрался, что оппонент Порошенко Владимир Зеленский может сделать с Донбассом, если станет президентом.