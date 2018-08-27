Военнослужащий погиб на корабле Черноморского флота
- 04 марта 2019, 16:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате несчастного случая на одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий, сообщило командование Севастопольского гарнизона.
По предварительной версии, он по неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, где проводился плановый ремонт.
При падении военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время командование гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВДВ погиб во Владимирской области во время плановых прыжков с парашютом.
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