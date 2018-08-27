Военнослужащий погиб на корабле Черноморского флота

В результате несчастного случая на одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий, сообщило командование Севастопольского гарнизона.

По предварительной версии, он по неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, где проводился плановый ремонт.

При падении военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время командование гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВДВ погиб во Владимирской области во время плановых прыжков с парашютом.