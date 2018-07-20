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Черные риелторы лишали жилья в Тюмени алкоголиков и сирот

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© pixabay.com

Двое жителей Тюмени в течение нескольких лет лишали жилья собственников квартир, злоупотреблявших алкоголем, а также социально-неадаптированных людей (преимущественно детей-сирот).

В период с 2011 по 2015 годы черные риелторы предлагали им помощь в быстрой и выгодной продаже квартир.

Как сообщает nashgorod.ru, на время оформления документов владельцев недвижимости перевозили в дом на окраине города, куда регулярно передавали спиртное, продукты и одежду. Однако после подписания документов собственники обещанного не получали.

Действуя по такой накатанной схеме, мошенники сумели обмануть восьмерых жителей Тюмени и завладеть их имуществом на сумму свыше 9,4 млн рублей, пишет издание.

Уголовное дело в отношении 52-летнего и 31-летнего граждан направлено в суд. Уже наложен арест на их имущество — квартир, денег и автомобиля на общую сумму более 10 млн рублей.

Ранее «Ридус» рассказывал о банде, «отжимавшей» квартиры женщин и стариков.

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