Пенсионный фонд заставили вернуть пенсионеру 370 тысяч рублей

Сделав перерасчет пенсии за 12 лет, Пенсионный фонд России (ПФР) вынужден был доплатить жителю Туринского района Свердловской области Николаю Васильеву 370 тысяч рублей.

Поскольку пенсионеру не учли стаж работы на Крайнем Севере по второму списку вредности (виды деятельности с тяжелыми рабочими условиями), ему пришлось доказывать ошибку в начислениях с 2006 года.

Уралец приходил с жалобами в местное управление ПФР в течение нескольких лет, рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, Васильева пытались убедить в том, что размер начисленной ему пенсии соответствует законодательству.

Только после обращения Ионина к руководителю областного Пенсионного Фонда Татьяне Опалевой этот вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки.

В результате проведенной проверки была установлена правомерность требований Васильева, поскольку в его случае при начислении пенсии нужно было применить повышающий коэффициент.

В итоге, помимо выплаты в размере 370 тысяч рублей Васильев, который к тому же является ветераном боевых действий, получил ежемесячную надбавку к пенсии в 4000 рублей.

Ионин утверждает, что в области много подобных примеров, а проблема кроется в низкой компетенции сотрудников ПФР на местах. «Мы даже пытались привлечь прокуратуру, но это не дало результата», — признался депутат в беседе с URA.RU.

Ранее сообщалось, что сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) более двух лет начисляла своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тысяч рублей. В итоге он получил более 3,5 миллиона рублей.