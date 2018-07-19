найти ×
   
  • USD +0.08
    65.41
  • EUR +0.02
    73.44
СохранитьСохранено0
×

-10444

Россиянин за два года получил более 3,5 миллиона рублей пенсии

Small default

© visualhunt.com

Сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) более двух лет начисляла своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тысяч рублей.

По версии следствия, занимающая пост начальника одного из районных управлений ПФР женщина подделывала сведения о начислении выплат своему отцу, используя для этого программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий.

За указанный период времени проживающий в Воробьевском районе Воронежской области отец работницы ПФР получил более 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве в особо крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13352530читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
53022861читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

191434314читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202388читать позжечитаю позже