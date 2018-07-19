Россиянин за два года получил более 3,5 миллиона рублей пенсии

Сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) более двух лет начисляла своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тысяч рублей.

По версии следствия, занимающая пост начальника одного из районных управлений ПФР женщина подделывала сведения о начислении выплат своему отцу, используя для этого программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий.

За указанный период времени проживающий в Воробьевском районе Воронежской области отец работницы ПФР получил более 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве в особо крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.