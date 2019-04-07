Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил членов команды спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что они незаконно предоставляют прессе информацию.

Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Президент добавил, что при этом «фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без них — источники больше не имеют значения для наших коррумпированных и нечестных мейнстримовых массмедиа, они — посмешище!», отмечает News.ru.



В марте нынешнего года Министерство юстиции США обнародовало незасекреченную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал подозрения в адрес Дональда Трампа о сговоре с Россией с целью вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Изучив доклад Мюллера, генеральный прокурор США Уильям Барр пришел к выводу, что доказательств препятствия правосудию со стороны Трампа во время расследования «вмешательства» в американские выборы не найдено.

Напомним, Роберт Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Расследование продолжалось 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам, однако никто из них не был уличен в том, что является участником сговора Трампа с Россией.

