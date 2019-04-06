Кусто заявил, что у косаток из «китовой тюрьмы» есть шанс вернуться на волю

Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух есть шанс вернутся в дикую природу из «китовой тюрьмы», сообщает РИА Новости.

По его словам, пока еще рано говорить, будут ли выпущены на волю все животные.

Есть опыт, где в неволе киты были больными. Именно поэтому нам нужно время, чтобы оценить эту ситуацию, — сказал ученый журналистам.

Океанолог отметил, что тем не менее шанс для выпуска животных есть всегда.

Это все зависит от тех предложений, которые наша команда может разработать. Вспомните, что все ведут себя по-разному, и каждый отличается друг от друга. Может, какие-то из них уже больны, мы не знаем, — приводит агентство слова ученого.

Кусто подчеркнул, что решение о выпуске будет приниматься, когда все эксперты смогут собраться вместе.

Как сообщал «Ридус», океанолог Жан-Мишель Кусто, сын легендарного изобретателя акваланга Жака Ива Кусто, прилетел со своей командой в РФ, чтобы вместе с российскими учеными принять участие в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае.

По словам замдиректора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по научной работе Вячеслава Базикова, являющегося координатором научного консилиума, занимающегося вопросами освобождения животных, потребуется от 194 до 291 млн рублей, чтобы выпустить на волю 97 косаток и белух из центра передержки в бухте Средней в Приморье.



Напомним, что спасти узников «китовой тюрьмы» распорядился лично президент России Владимир Путин. Как отмечал ранее руководитель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков, трепетное участие главы государства в судьбе китов позволит предотвратить появление новых жертв среди этих животных.

Как известно, несколько косаток и белух были незаконно выловлены летом прошлого года в Охотском море для продажи в зарубежные океанариумы. Правоохранительным органам удалось предотвратить эту сделку, и животных поместили в Центр адаптации морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края.