В Вене прошли испытания беспилотного летающего такси EHang 216

В Вене компании EHang и FACC испытали беспилотное воздушное такси EHang 216, которое появится в Азии в 2025 году.

Как пояснили разработчики, перед массовым запуском производства такси понадобится внести некоторые изменения в законодательство, касающееся воздушного транспорта.

Представители компаний рассказали, что во время испытаний беспилотное такси несколько раз взлетело с венского стадиона «Дженерали арена» с пассажирами на борту. Следующим этапом будет тестирование такси уже в городских условиях.

Если испытания пройдут успешно, мы начнем производство первых серийных моделей EHang 216 уже до конца этого года, — рассказали в компаниях.

Согласно описанию проекта, беспилотное такси EHang 216 сделано по схеме квадракоптера с восьми парами соосных винтов по углам и пассажирской кабиной сверху на центральной части корпуса.

Устройство авто позволяет одновременно перевозить двух человек с максимальной скоростью до 160 км/час на расстояние до 80 км. Планируется, что полностью зарядить EHang 216 можно будет за 30 минут.

Официальный запуск беспилотного EHang 216 в массовое производство запланирован на 2025 год. Первая партия такси отправится в Азию, откуда компании получили уже несколько сотен заказов. Каждый автомобиль EHang 216 будет стоить от $400 тыс.

EHang и FACC — не первые компании, которые занимаются разработкой летающих такси. Например, компания Uber в прошлом году представила свой вариант авиатакси, которое может перевозить до 4 пассажиров за одну поездку.

