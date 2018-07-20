Названо имя нового главы столичного ГИБДД

Исполняющим обязанности начальника столичного ГИБДД назначен Юрий Дроганов, ранее занимавший пост заместителя ушедшего в отставку Виктора Коваленко. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

На своей предыдущей должности Юрий Дроганов работал с 2015 года. До этого он последовательно занимал руководящие посты в Межрайонных отделах государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы № 2 и № 5, говорится на сайте столичного ГИБДД.

Напомним, об отставке предыдущего руководителя московского управления ГИБДД стало известно несколькими часами ранее.

За два дня до этого в СМИ появились сообщения о готовящемся увольнении Коваленко.

В марте имя главы бывшего московского ГИБДД упоминалось в контексте скандала вокруг аварии на Можайском шоссе столицы. Тогда дорожный инспектор отпустил с места происшествия виновника ДТП, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок.