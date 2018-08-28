найти ×
   
  • USD +0.08
    65.41
  • EUR +0.02
    73.44
СохранитьСохранено0
×

002501

Глава столичного ГИБДД Коваленко ушел в отставку

Small 25de0a1fdb

© Александр Щербак/ТАСС

Начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко подал заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной автоинспекции в пятницу.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, первые сообщения о готовящейся отставке появились в СМИ еще несколько дней назад. Тогда же, по некоторым данным, состоялось заседание руководства ГИБДД, на котором обсуждалась перспектива увольнения Коваленко.

Ранее имя главы московского ГИБДД упоминалось в контексте скандала вокруг аварии на Можайском шоссе столицы. Тогда дорожный инспектор отпустил с места происшествия виновника ДТП, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок.

Впоследствии нарушитель скрылся. Коваленко и еще несколько сотрудников столичного ГИБДД получили уведомления о неполном служебном соответствии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00213

Рынска рассказала о любовной связи главреда «МК» и экс-жены Малашенко

Small 759349bc06

© youtube.com

Светская львица Божена Рынска спустя 40 дней после самоубийства ее мужа решила рассказать «историю доведения Игоря Малашенко до самоубийства».

Среди прочего она упоминает о любовных похождениях бывшей жены известного медиаменеджера, которые вгоняли его в депрессию. По словам Рынски, первая супруг Малашенко Елена имела интимную связь с главредом «московского комсомольца» Павлом Гусевым.

В числе прочих любовников Елены автор публикации указала ресторатора и владельца арт-галереи на Страстном Михаила Крука, а также художника Александра Елагина.

Главный редактор «МК» Павел Гусев сам неоднократно становился героем скандальных ситуаций. После развода его супруга Евгения Ефимова обвинила его в том, что тот водит в дом несовершеннолетних девочек.

По ее словам, она приняла решение подать на развод, когда узнала, «что какие-то малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети».

«Потом я узнала, что он этих девочек устраивает без образования на работу в редакцию, не хочу вдаваться в подробности, сколько им лет, этим девочкам», — рассказала она.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
5289899читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
321705002читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

1138465читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5122923читать позжечитаю позже