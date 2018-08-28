Глава столичного ГИБДД Коваленко ушел в отставку

Начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко подал заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной автоинспекции в пятницу.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, первые сообщения о готовящейся отставке появились в СМИ еще несколько дней назад. Тогда же, по некоторым данным, состоялось заседание руководства ГИБДД, на котором обсуждалась перспектива увольнения Коваленко.

Ранее имя главы московского ГИБДД упоминалось в контексте скандала вокруг аварии на Можайском шоссе столицы. Тогда дорожный инспектор отпустил с места происшествия виновника ДТП, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок.

Впоследствии нарушитель скрылся. Коваленко и еще несколько сотрудников столичного ГИБДД получили уведомления о неполном служебном соответствии.