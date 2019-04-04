Телеведущего Андрея Норкина госпитализировали

Телеведущий Андрей Норкин, неожиданно исчезнувший из студии программы НТВ «Место встречи», оказался в 14-м кардиологическом отделении Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова в Москве.

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, рассказал Федеральному агентству новостей источник в больнице.

Предположительно, причиной срочной госпитализации Норкина стал гипертонический криз, сообщил изданию другой источник, близкий к семье телеведущего.

Ранее его супруга Юлия рассказала, что ее муж находится под наблюдением врачей, но при этом не стала сообщать подробности.

Как пишет ФАН, в пресс-службе НТВ подтвердили, что Норкин покинул студию прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия. Его заменил Александр Гурнов.

Напомним, что 2 апреля Норкин внезапно ушел с ток-шоу «Место встречи» в самый разгар передачи, которая была посвящена реакции Запада на первый тур президентских выборов на Украине.

Постоянные зрители программы высказали в соцсетях свое беспокойство по поводу состояния здоровья Норкина и выразили сомнение в том, сможет ли новый ведущий поддерживать стиль и уровень программы, а главное — порядок в студии.