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Жена Норкина прокомментировала его исчезновение из студии НТВ

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия назвала истинную причину его таинственного исчезновения из студии программы «Место встречи».

В интервью Федеральному агентству новостей она заявила, что ее муж находится под наблюдением врачей.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — цитирует ее издание.

Напомним, что 2 апреля Норкин внезапно ушел с ток-шоу «Место встречи» в самый разгар передачи, которая была посвящена реакции Запада на первый тур президентских выборов на Украине.

Постоянные зрители программы высказали в соцсетях свое беспокойство по поводу состояния здоровья Норкина и выразили сомнение в том, сможет ли новый ведущий поддерживать стиль и уровень программы, а главное — порядок в студии.

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