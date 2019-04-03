Жена Норкина прокомментировала его исчезновение из студии НТВ
- 03 апреля 2019, 21:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия назвала истинную причину его таинственного исчезновения из студии программы «Место встречи».
В интервью Федеральному агентству новостей она заявила, что ее муж находится под наблюдением врачей.
«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — цитирует ее издание.
Напомним, что 2 апреля Норкин внезапно ушел с ток-шоу «Место встречи» в самый разгар передачи, которая была посвящена реакции Запада на первый тур президентских выборов на Украине.
Постоянные зрители программы высказали в соцсетях свое беспокойство по поводу состояния здоровья Норкина и выразили сомнение в том, сможет ли новый ведущий поддерживать стиль и уровень программы, а главное — порядок в студии.
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