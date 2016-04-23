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«Для меня он не умер»: Токарева отказалась идти на похороны Георгия Данелии

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Известная писательница Виктория Токарева, создавшая совместно с Георгием Данелией сценарий комедии «Джентльмены удачи», отказалась идти на похороны режиссера.

В беседе с ФАН она заявила, что не пойдет на похороны друга.

«Я могу сказать только одно — для меня он не умер», — пояснила она.

В интервью писательница сказала, что «когда уходит талант, юмор, такой пласт культуры — это всегда жалко». Она также напомнила, что Данелия прожил долгую и интересную жизнь, заметив, что смены поколений невозможно избежать.

При этом Токарева призналась, что о Данелии у нее остались не только теплые воспоминания. «Это был человек ошеломительного таланта с крупицами гениальности», — заявила она изданию.

Как пишет ФАН, Токаревой и Данелии приписывали роман, однако сам режиссер как-то загадочно отметил, что любовь с ним Токарева придумала, потому что «она писательница».

Классик советского кино, поставивший такие знаменитые картины, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Афоня», «Кин-дза-дза!» и «Паспорт», скончался 4 апреля в Москве на 89-м году жизни.

Последние несколько месяцев Георгий Данелия тяжело болел, в феврале 2019 года его госпитализировали с воспалением легких. В реанимации режиссер был переведен в состояние искусственной комы.

«Георгий Николаевич был добрым, хорошим другом и талантливым режиссером», — сказала «Ридусу» снимавшаяся у Данелии в фильме «Мимино» актриса Елена Проклова.

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