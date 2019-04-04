Умер Георгий Данелия
- 04 апреля 2019, 14:54
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
На 89-м году жизни в Москве скончался советский и российский режиссер Георгий Данелия. Печальное известие в четверг сообщили родственники народного артиста СССР.
Последние несколько месяцев Георгий Данелия тяжело болел, в феврале 2019 года его госпитализировали с воспалением легких. В реанимации режиссер был переведен в состояние искусственной комы.
Зрителю Данелия запомнился работой над фильмами «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Мимино», «Осенний марафон», «Паспорт» и другими картинами.
Его профессиональные заслуги в разные годы были отмечены многочисленными призами кинофестивалей и государственными наградами.
Последней работой режиссера Данелии стал полнометражный анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза», вышедший на большие экраны в 2013 году.
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