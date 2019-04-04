Умер Георгий Данелия

На 89-м году жизни в Москве скончался советский и российский режиссер Георгий Данелия. Печальное известие в четверг сообщили родственники народного артиста СССР.

Последние несколько месяцев Георгий Данелия тяжело болел, в феврале 2019 года его госпитализировали с воспалением легких. В реанимации режиссер был переведен в состояние искусственной комы.

Зрителю Данелия запомнился работой над фильмами «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Мимино», «Осенний марафон», «Паспорт» и другими картинами.

Его профессиональные заслуги в разные годы были отмечены многочисленными призами кинофестивалей и государственными наградами.

Последней работой режиссера Данелии стал полнометражный анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза», вышедший на большие экраны в 2013 году.