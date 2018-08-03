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Погубивший 6 человек водитель маршрутки оказался нелегалом

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© vk.com

Уснувший за рулем водитель маршрутки, устроивший ДТП на трассе М-4 «Дон», занимался нелегальными перевозками. Об этом в четверг сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителей Ространснадзора.

Установлено, что водитель микроавтобуса — частное лицо, осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика — Тула — Москва, — рассказали в контролирующем ведомстве.

Напомним, страшная авария, унесшая жизни шести человек, произошла сегодня утром в районе подмосковного города Домодедово. Направлявшийся в столицу микроавтобус Mercedes-Benz Vito врезался в попутную фуру Scania.

По предварительным данным, водитель маршрутки мог уснуть за рулем. Необходимых сопроводительных документов, разрешающих заниматься пассажирскими перевозками, в машине не оказалось.

© vk.com

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Комментарии (1)

  • Small a1a16a77ae
    Igor Coltсегодня, 10:51

    Уважаемый автор. Не умеете путешествовать , не пишите ерунды. Плов через неделю в Ташкенте? Да он там на каждом шагу. Центр плова находится возле телевышки, считайте что почти в центре города.

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