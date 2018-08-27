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В Подмосковье микроавтобус с людьми врезался в грузовик

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© social media

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пассажирский микроавтобус Mercedes Vito с людьми столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек и еще двое получили травмы.

«На 65-м км трассы М-4 „Дон“ в Домодедове столкнулись фура и микроавтобус. Погибли шесть человек, еще двое получили травмы», — передает ТАСС со ссылкой на источник в Главном управлении МЧС по Московской области.

Среди пострадавших оказался ребенок младшего школьного возраста. Его вместе с другим выжившим в аварии пассажиром экстренно госпитализировали в больницу.

В соцсетях уже появились кадры с места ДТП. По неподтвержденным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулем и, когда фура Scania притормозила, врезался в ее корму.

Меньше месяца назад в Ставропольском крае произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Азербайджана, тогда погибли шесть человек и еще пять получили травмы. Обстоятельства ДТП были похожими, только за рулем уснул водитель грузовика, а не микроавтобуса.

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