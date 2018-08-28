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Массовая драка борцов в Чечне попала на видео

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В одной из школ Курчалоевского района Чечни турнир по вольной борьбе закончился массовой дракой с участием спортсменов и нескольких десятков зрителей.

Видеозапись инцидента опубликовал Instagram-аккаунт @chechnya_life. Драка началась, когда судья объявил, что бой окончен.

По данным телеканала «360», в результате никто не пострадал, а причины конфликта выясняют полицейские.

Массовые драки на спортивных состязаниях и в северокавказских республиках, и в остальной части России — не редкость. В марте 2017 года на чемпионате по ММА в Дагестане зрители принялись размахивать кулаками, увидев, как один боец пинает ногой другого после окончания боя. Буквально через несколько дней похожая история случилась во время турнира по борьбе в одной из школ Каспийска.

Годом ранее вооруженные чеченцы устроили драку на соревнованиях по вольной борьбе во дворце спорта «Аркада» в Старом Осколе, она была спровоцирована неспортивным поведением одного из борцов. А в 2018 году массовую драку прямо на поле затеяли молодые футболисты из Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Ридус», еще в 2015 году основатели бойцовских клубов предлагали штрафовать бойцов за недостойное поведение их фанатов.

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