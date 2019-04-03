найти ×
   
  • USD -0.31
    65.16
  • EUR -0.14
    73.17
СохранитьСохранено0
×

00196

Врач пожаловался Эрнсту на Малышеву

Small f1a6d446e0

Михаил Терещенко/ТАСС

Слова ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой, заявившей, что «остеопатии не существует как специальности», задели за живое врача-остеопата Дмитрия Мохова.

По его мнению, Малышева оскорбила тысячи российских врачей-остеопатов.

Мохов даже написал жалобу генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, обвинив телеведущую в непрофессионализме.

«Мы уже направили официальное письмо директору телеканала Константину Эрнсту. Сейчас ждем от него ответ», — приводит URA.RU слова заместителя Дмитрия Мохова по финансовым вопросам, а также персоналу и маркетингу Екатерины Воеводской.

Как отмечает издание, доктор медицинских наук Мохов имеет 20-летний опыт врачебной деятельности. Последние 15 лет он также занимается преподаванием.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал невероятной глупостью слова телеведущей Елены Малышевой о необходимости расстреливать бродячих собак.

«Ридус» также рассказывал о том, как год назад во время съемок своей программы, где гости обсуждали плюсы и минусы гомеопатии, Елена Малышева не на шутку разгневалась. Отец ребенка, который исцелился благодаря гомеопатии, перебивал телеведущую, отстаивая свою точку зрения. Малышева не выдержала и заявила, что «сейчас стукнет» его.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
18349373читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
383142700читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

6026230читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

5289724читать позжечитаю позже