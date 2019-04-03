Врач пожаловался Эрнсту на Малышеву

Слова ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой, заявившей, что «остеопатии не существует как специальности», задели за живое врача-остеопата Дмитрия Мохова.

По его мнению, Малышева оскорбила тысячи российских врачей-остеопатов.

Мохов даже написал жалобу генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, обвинив телеведущую в непрофессионализме.

«Мы уже направили официальное письмо директору телеканала Константину Эрнсту. Сейчас ждем от него ответ», — приводит URA.RU слова заместителя Дмитрия Мохова по финансовым вопросам, а также персоналу и маркетингу Екатерины Воеводской.

Как отмечает издание, доктор медицинских наук Мохов имеет 20-летний опыт врачебной деятельности. Последние 15 лет он также занимается преподаванием.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал невероятной глупостью слова телеведущей Елены Малышевой о необходимости расстреливать бродячих собак.

«Ридус» также рассказывал о том, как год назад во время съемок своей программы, где гости обсуждали плюсы и минусы гомеопатии, Елена Малышева не на шутку разгневалась. Отец ребенка, который исцелился благодаря гомеопатии, перебивал телеведущую, отстаивая свою точку зрения. Малышева не выдержала и заявила, что «сейчас стукнет» его.

