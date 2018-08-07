Появились подробности инцидента с учителем, ошпарившим ребенка утюгом

Стали известны подробности инцидента, произошедшего в городе Землянске Воронежской области, во время которого, как сообщал «Ридус», учитель технологии на уроке обжег расшалившегося школьника утюгом.

Валерий Синягин, директор школы, в которой произошло ЧП, рассказал телеканалу «Вести Воронеж», что «это произошло случайно».

Тем не менее директор назвал произошедшее «вопиющим случаем» и потребовал от педагога написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Глава образовательного учреждения также сообщил телеканалу, что у уволившегося учителя педагогический стаж составляет 33 года, он имеет высшую квалификационную категорию.

По словам Синягина, педагог был очень активным, занимался с детьми внеурочной деятельностью.

Однако в последнее время учитель технологии начал срываться по непонятным причинам, отметил директор. Синягин уже раньше предлагал педагогу уволиться, но тогда тот отказался.

Как сообщал «Ридус», после появившегося в СМИ сообщения о том, что учитель на уроке технологии обжег ребенка утюгом, к проверке инцидента, произошедшего 29 марта, приступили следователи.

СМИ привели слова матери мальчика, рассказавшей о том, что «учитель на уроке вытащил шнур утюга из розетки, приложил его к спине ребенка и спустил пар».

