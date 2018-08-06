СК проверяет информацию о воронежском учителе, обжегшем утюгом школьника

После появившегося в СМИ сообщения о том, что учитель средней школы города Землянска Семилукского района на уроке технологии обжег ребенка утюгом, следователи приступили к проверке.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Воронежской области, местные СМИ распространили информацию о том, что преподаватель обжег утюгом 12-летнего ученика, в результате чего тот получил ожоги I-II степени.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 марта. СМИ же приводят слова матери мальчика, рассказавшей о том, что «учитель на уроке вытащил шнур утюга из розетки, приложил к его спине ребенка и спустил пар».

Сразу же после инцидента учитель уволился по собственному желанию, сообщили ТАСС в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

«Учитель имеет педагогический стаж 33 года, никогда ранее подобное не случалось», — сказала собеседница агентства. Она также пообещала, что результаты собственной проверки, которая проводится в школе, станут известны в среду, 3 апреля.

Ранее сообщалось, что школьник обвинил учительницу в избиении из-за ошибки в домашнем задании.