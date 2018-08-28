Джинсы с разными штанинами обескуражили модников

Украинская дизайнер Ксения Шнайдер создала ассиметричные джинсы, в которых одна штанина — широкая в стиле клёш, а вторая — узкая в стиле слим. Необычную новинку можно купить за 377 долларов — это чуть больше 25 тысяч рублей.

«Я придумала эти джинсы, вдохновившись двумя моими самыми продаваемыми моделями — штанами клёш и брюками с высокой талией. Я решила объединить две эти модели, но я показала их своему партнёру Антону Шнайдеру, он сказал, что это слишком безумно и никому не нужны такие джинсы, и я забросила эту идею на пару сезонов. Но несколько месяцев назад я поняла, что, как минимум одному человеку нужны такие джинсы — мне!», — рассказала дизайнер изданию Vogue.

По словам Ксении, она носила свои удивительные брюки у себя в студии, и они весьма забавляли её команду: «Мои джинсы могут удивлять и заставлять людей улыбаться!», — сказала модельер и добавила, что мечтает показать новинку на неделе моды в Париже.

Экстравагантные джинсы от бренда «Ksenia Schnaider» вызвали неоднозначную реакцию среди модников. Один пользователь с прискорбием отметил, что такая мода — конец цивилизации. Другая заявила, что не прочь примерить. А ещё один юзер написал, что это хороший вариант для тех, кто никак не может определиться, какой стиль носить — клёш или узкий крой.

А вы что думаете о таких джинсах?

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