«50 оттенков серого»: в России оценили первые итоги выборов на Украине

Политики, общественные деятели, журналисты и блогеры в России увлеченно обсуждают промежуточные итоги первого тура выборов на Украине, которые сулят этой стране нового президента.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook критически оценил основных претендентов на победу — Петра Порошенко и Владимира Зеленского, отметив, что украинцам предлагается выбирать из «пятидесяти оттенков серого».



«Украина не выбирала между Россией и Европой — ибо кандидат, рискнувший сказать доброе слово про нашу страну, был бы не просто затравлен, но рисковал бы как минимум здоровьем. Украина не выбирала и между коррупцией и борьбой с нею — уже ясно, что сам Майдан был не про это. И сейчас выбирают, кто возглавит коррупцию под риторику о борьбе с нею для спонсорских западных ушей», — заявил Косачев.

Российский политолог Александр Коньков считает, что Зеленский вполне может объединить усилия с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, которая является опытным политиком. «И за Зеленским, и за Тимошенко стоят интересы олигарха Коломойского. В этом отношении наиболее такая перспективная история связана с тем, что Тимошенко может стать таким своего рода наставником для начинающего политика Зеленского», — цитирует Конькова РИА Новости.

По данным социологов, во втором туре выборов Порошенко ждет разгромное поражение, так как избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса не за него, а за Зеленского. С оценкой украинских экспертов согласен директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.



«Если же второй тур пройдет в нынешней конфигурации, то голоса Тимошенко и Бойко, скорее всего, будут консолидированы в пользу Зеленского. Однако нельзя однозначно утверждать, что Зеленский удобен Москве — учитывая весьма ограниченный политический опыт, он будет слишком зависим от своих спонсоров», — уверен Чихарев.



Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил журналистам, что исход второго тура выборов на Украине будет на днях решаться между бизнесменом Игорем Коломойским и президентом Петром Порошенко. «Кроме президентских выборов еще идет борьба за пост главного олигарха страны — Порошенко отстаивает это звание, Коломойский оспаривает», — считает Мартынов.



Тем не менее многие в России продолжают питать надежды на победу Порошенко во втором туре.

По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, Петр Порошенко действительно может одержать победу во втором туре, если «задействует свой фальсификационный ресурс». Той же точки зрения придерживается член Объединенной евразийской экспертной сети Александр Гущин: «Я не исключаю, что Порошенко использует административный ресурс, свои возможности явки и так далее, может переломить ситуацию в свою пользу. Низкая явка будет в пользу Порошенко. Президенту будет очень сложно, отрыв достаточно большой».



При этом в рядах сторонников Порошенко на Украине после первого тура позитива поубавилось. Например, симпатизирующий президенту замдиректора телеканала ATR крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев назвал всех, кто не проголосовал за Порошенко, «предателями».



«Мы проиграли информационную войну, они делают все, что он хотят, они выберут нам президента и решат, как нам жить, с чем я нас всех поздравляю», — написал он в Facebook.

Как ни странно, с Муждабаевым по-своему согласен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал предварительные итоги выборов «провалом политики Порошенко». «Ни предвыборная провокация в Керченском проливе с последующими очередными антироссийскими санкциями, ни покровительство западных тьюторов не помогли Порошенко одержать убедительную победу в первом туре выборов главы Украины», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Итоги президентских выборов на Украине в России могут вообще не признать, рассказал журналистам глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», — сказал Калашников. Причиной такого решения депутат назвал отказ властей Украины обеспечить возможность для голосования украинским гражданам в Донбассе и России.

Особняком стоит сюжет с обменом «любезностями» между Зеленским и Иваном Охлобыстиным. Охлобыстин вместе с актером Михаилом Пореченковым накануне выборов записали серию видеороликов в поддержку Зеленского, в которых среди прочего звучали такие лозунги, как «Крым наш!» и «Слава Украине!». В ответ Зеленский назвал их идиотами.



«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком», — написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте», добавив, что «власть чарует». По его словам, они с Пореченковым прощают Зеленского и не считают его идиотом.

Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине после проверки половины протоколов лидирует Владимир Зеленский, причем он с двойным отрывом опережает действующего президента Петра Порошенко. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

