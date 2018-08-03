Социологи предсказали разгромное поражение Порошенко во втором туре выборов

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. Таков результат моделирования, проведенного на основе опроса избирателей перед состоявшимся в воскресенье первым туром голосования.

Как передает ТАСС, победа Зеленского во втором туре может произойти с большим отрывом от Порошенко, так как многие противники действующего президента готовы объединиться ради поддержки его оппонента. В результате во втором туре Владимир Зеленский может рассчитывать на 39% голосов, а Порошенко — только на 18%.

В частности, по расчетам экспертов, более 47% сторонников лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко во втором туре готовы поддержать именно Владимира Зеленского. Кроме того, за него отдадут голоса почти 92% электората главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и еще 49% избирателей кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

Также благодаря опросам, проведенным на выходе с участков для голосования в первом туре, удалось составить портрет типичного избирателя Петра Порошенко — это пенсионерка с запада Украины. Голоса молодежи и граждан среднего возраста главе государства удалось привлечь в меньшей степени.

Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине после обработки 40,09% протоколов лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% голосов избирателей. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,65% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 13,13%, а главу «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 11,48%. На выборах президента проголосовали 63,46% избирателей — больше, чем в 2014 году.

Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур. По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, Петр Порошенко «задействует свой фальсификационный ресурс» именно во втором туре. На результаты выборов могут повлиять и дебаты между Порошенко и Зеленским, на которые действующий глава государства уже пригласил своего оппонента, а тот принял вызов. Стороны также успели обменяться колкими замечаниями.

