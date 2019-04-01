Зеленский опережает Порошенко с двойным отрывом

Центризбирком Украины объявил, что в первом туре президентских выборов после обработки 40,09% протоколов лидирует Михаил Зеленский с результатом в 30,22% голосов избирателей.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,65% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 13,13%, а главу «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко — 11,48%. Такие данные приводятся на интерактивном табло ЦИК, передает РИА Новости.

В качестве лидера избирательной кампании 2019 года Михаила Зеленского уже признали и внутри страны, и за рубежом. Комментируя успех Зеленского в первом туре, Петр Порошенко сказал: «1 апреля посмеемся и хватит, со 2 апреля будет не до шуток».

Также Порошенко обратился к молодым людям, голосовавшим за Зеленского, призвав их переходить на свою сторону. «Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня», — заявил Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

Лидер украинской партии «Движение новых сил» и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, напротив, призвал своих сторонников поддержать Зеленского. «Владимир Зеленский — следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики — это потрясающий шанс для Украины», — написал Саакашвили в Фейсбуке.



Ранее Центризбирком Украины объявил, что на выборах президента проголосовали 63,46% избирателей. Согласно этим показателям, явка избирателей на президентских выборах в 2019 году оказалась на 5% выше, чем в 2014-м. Активнее всего голосовали жители восточных регионов Украины. Полиция сообщила о получении 2 199 сообщений о нарушениях в ходе голосования и возбудила 39 уголовных дел. Больше всего нарушений были связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеней, а также возможным подкупом избирателей.

Как сообщает ТАСС, Порошенко по результатам обработки более 86% протоколов с избирательных участков представительств Украины за рубежом одержал победу в большинстве стран — в том числе в Австралии, Израиле и Франции. За Зеленского проголосовали в Польше, где проживает порядка двух миллионов украинцев, а также в Венгрии. Бойко при этом получил максимальную поддержку в Эстонии и Молдавии.

Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур. По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, Петр Порошенко «задействует свой фальсификационный ресурс» именно во втором туре. На результаты выборов могут оказать и дебаты между Порошенко и Зеленским, на которые действующий глава государства уже вызвал своего оппонента, а тот принял вызов.

