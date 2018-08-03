В Москве арестовали водителя Gelandewagen, устроившего смертельное ДТП

В Москве арестовали водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в столице ДТП с двумя погибшими, сообщает РИА Новости.

Дорогомиловский суд Москвы избрал для Джамбекова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказала агентству пресс-секретарь суда, было удовлетворено ходатайство следствия о заключении Джамбекова под стражу на срок до 25 мая.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 30 марта, полицейские доставили из Грозного в Москву уроженца Чечни Муслима Джамбекова, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе в начале этой недели.

В ночь на 25 марта на пересечении Можайского шоссе и МКАД столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива». Мать и дочь, ехавшие в «Ниве», погибли в результате ДТП, отец получил серьезные травмы. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

После того как СМИ сообщили, что находился чеченец Муслим Джамбеков, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к нему в своем паблике со словами: «скрыться ты не сможешь». Затем Кадыров написал, что 29 марта Джамбеков сдался правоохранительным органам.

Подозреваемый заявил, что скрылся с места аварии, потому что находился в шоковом состоянии.

ДТП на Можайском шоссе вызвало широкий общественный резонанс. В результате проведенной служебной проверки начальник столичной Госавтоинспекции по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко и несколько полицейских рангом ниже были предупреждены о неполном служебном соответствии. Один из находившихся на месте ДТП инспекторов ГИБДД уволен, второй — предупрежден о неполном служебном соответствии.