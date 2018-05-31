Руководство и сотрудники ГИБДД Москвы понесли наказание за смертельное ДТП

По итогам служебной проверки обстоятельств ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли мать и дочь, были наказаны несколько руководителей и сотрудников столичного ГИБДД.

Один из инспекторов, работавших на месте аварии, уволен, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Строгие выговоры объявлены заместителю начальника УГИБДД по Москве полковнику Алексею Диокину и начальнику отдела УГИБДД полковнику Александру Савенкову, а нескольких сотрудников ДПС предупредили о неполном служебном соответствии.

По словам министра, офицеры «нарушили порядок действий на месте ДТП со смертельным исходом», пишет ФАН.

При этом Колокольцев не уточнил, действительно ли инспекторы отпустили виновника аварии, уроженца Чечни Муслима Джамбекова, который, по официальной версии, скрылся с места происшествия.

Смертельное ДТП произошло на Можайском шоссе 25 марта. В результате столкновения автомобилей Mercedes Gelandewagen и «Нива» находившиеся в отечественном авто мать и дочь погибли на месте. Управлявший «Нивой» глава семьи получил тяжелые травмы, уточняет издание.

Как сообщил 29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров, объявленный в розыск виновник ДТП нашелся на своей родине. Послушавшись Кадырова, Джамбеков явился с повинной в полицию в Грозном. В ближайшее время его доставят в Москву, сообщает «Интерфакс».