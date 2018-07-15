Толстый кот поразил окружающих боевым приёмом

Пользователь Twitter снял на видео потасовку двух котов, один из которых — довольно мощный 11-килограммовый толстячок. Зрителей поразил боевой приём, который использовал бело-чёрный кот. Во время разборок со своим худым хвостатым соперником большой котяра навалился всем весом на приятеля и покатился ему под лапы, словно бочка. В соцсетях кота тут же сравнили с уличным бойцом, а хозяин отметил, что не хотел бы попасть под разрушительную силу этой пушистой машины смерти:

Последнее место, где я хотел бы когда-нибудь оказаться, — это на пути атаки моего 25-фунтового кота во время исполнения двойной бочки.

Видео с атакующим котом за пару дней посмотрели почти 5 миллионов раз, публикация набрала более 400 тысяч лайков и свыше 100 тысяч ретвитов.

«Это же ниндзя-кот!», «Клянусь, я слышал, как сотрясается дом», «Это же настоящие боевые перекаты! Чувак, как он этому научился?!», «Я собираюсь попытаться сделать карман в моём мозгу, который хранит воспоминания, делающие меня счастливым, это видео будет там первым!» — пишут восхищённые пользователи в комментариях.

Счастливый владелец кота вскоре поделился ещё одним роликом, в котором видно, что его кот — действительно гигант:

Он не видел меня три месяца и был так взволнован, когда я вернулся, что долгое время не отпускал мой рюкзак.

«Ридус» уже не раз писал о котах, обладающих боевым характером.

Так, один кот запугал целого медведя и заставил косолапого забраться на дерево. А потом ещё раз.

Другой злой пушистик очень напугал хаски, спрятавшуюся от него под стол.

Ещё один кот побил енота, который хотел без спроса залезть в его дом. Страшные звери эти коты!

А также мы писали, как на видео попала драка кота и лисы из-за куска колбасы. Стычка животных произошла на российско-польской границе. Угадайте, кто победил?