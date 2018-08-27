Лиса и кот подрались из-за колбасы
- 18 января 2019, 13:37
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Боевую встречу лисы и кота запечатлела на видео жительница Калининграда Алина Маркова. Животные встретились на российско-польской границе и устроили драку за кусок колбасы. На кадрах, снятых мобильным телефоном, видно, как звери бьют друг друга лапами. При этом и кот и лиса настроены решительно и не отступают. После короткой потасовки побеждает довольно упитанный кот: съев колбасу, он гордо удаляется с поля битвы.
«1:0 за польскую колбаску», — подписала видеоролик туристка.
Ролик, опубликованный на Facebook, стал очень популярным: «Опять пшеки будут плакать», — пишут пользователи, уверенные, что кот пришёл с российской стороны. «Ну наконец-то хоть одна нормальная новость!», — порадовались позитивные юзеры.
Очевидцы говорят, что дикие лисицы часто подходят к автомобилям на пункте пропуска «Мамоново — Гроново» и выпрашивают у водителей еду. Тем же занимаются и коты, которые живут на пограничной территории.
«Ридус» уже не раз писал о котах, обладающих боевым характером.
Так, один кот запугал целого медведя и заставил косолапого забраться на дерево. А потом ещё раз.
Другой злой пушистик очень напугал хаски, спрятавшуюся от него под стол.
Ещё один кот побил енота, который хотел без спроса залезть в его дом. Страшные звери эти коты!
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