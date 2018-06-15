Американский эсминец Дональд Кук направился в Черное море

Эсминец военно-морских сил США Дональд Кук в очередной раз направляется в акваторию Черного моря. Об этом говорится в субботнем заявлении пресс-службы базирующегося в Средиземном море Шестого флота американских ВМС.

Дональд Кук начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идет в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, — сказано в официальном документе.

В пресс-службе 6-го флота подчеркнули, что Соединенные Штаты намерены и впредь поддерживать и защищать «общие интересы» в этом регионе, передает ТАСС.

Ранее в январе «Ридус» писал про появление в черноморской акватории другого американского военного судна — десантного транспорт-дока «Форт Макгенри». Со стороны российского ВМФ за его перемещениями наблюдал сторожевой корабль «Пытливый».

Напомним, согласно Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более трех недель кряду.

В конце прошлого года Госдума осудила США за намерение увеличить присутствие в Черном море.

