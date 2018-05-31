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Полицейский пытался сбыть под Пензой большую партию контрафактного алкоголя

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Следком

В Пензенской области житель города Нижний Ломов, являвшийся на момент задержания сотрудником полиции, незаконно приобрел с целью сбыта свыше 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

Грузовик с этой продукцией оперативники задержали в феврале.

В одном из гаражей также были обнаружены еще 2 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.

Общая стоимость изъятого алкоголя превышает 2 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

«В отношении бывшего сотрудника одного из муниципальных отделов МВД России по республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приобретение в целях сбыта продукции без маркировки, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Экс-полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее троих сотрудников транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий.

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Комментарии (2)

  • Small a837a48c37
    Ваня Исаевсегодня, 22:22

    Вносится Правительством Российской Федерации

    Проект

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

    О внесении изменений в статью 17 Федерального закона

    «О накопительной пенсии»

    Статья 1

    В части 1 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
    ‎№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6989; 2016, № 22, ст. 3091; 2018, № 41, ст. 6190) слова «официальных статистических данных» заменить словами «представляемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, прогнозных данных».

    Статья 2

    Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

    Президент

    Российской Федерации В. Путин
    Собственно сам текст проекта решайте ,

  • Small a837a48c37
    Ваня Исаевсегодня, 22:22

    Не туда

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