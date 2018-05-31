Полицейский пытался сбыть под Пензой большую партию контрафактного алкоголя
- 28 марта 2019, 21:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Пензенской области житель города Нижний Ломов, являвшийся на момент задержания сотрудником полиции, незаконно приобрел с целью сбыта свыше 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.
Грузовик с этой продукцией оперативники задержали в феврале.
В одном из гаражей также были обнаружены еще 2 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.
Общая стоимость изъятого алкоголя превышает 2 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
«В отношении бывшего сотрудника одного из муниципальных отделов МВД России по республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приобретение в целях сбыта продукции без маркировки, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Экс-полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее троих сотрудников транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий.
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