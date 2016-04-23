Пёс сиба-ину стал продавцом картофеля, и никто не может перед ним устоять

На японском острове Хоккайдо один из прохожих заметил киоск, в котором вместо продавца была собака породы сиба-ину. Необычное заведение заинтересовало покупателя, он сделал фото и выложил его в интернет. Публикация быстро стала вирусной и дотошные пользователи узнали, что мохнатого продавца зовут Кен-кун, и он очень смышлённый зверь.

Трёхлетний сиба-ину продаёт популярное в Японии блюдо — якиимо, которое представляет собой запечённый или обжаренный сладкий картофель батата. Покупателю нужно положить 100 иен (это примерно 60 рублей) в специальный бокс, а затем взять картофель из гриля, установленного рядом с прилавком. И вряд ли кому-то удастся забрать товар, не заплатив.

Хороший мальчик внимательно следит за покупателями, не принимают оплату картами, зато всегда рад чаевым. Рядом с собакой установлена табличка «Я не могу дать вам сдачу, поскольку я собака», недвусмысленно намекая двуногим, что надо быть щедрыми.

И посетители необычной лавочки действительно не скупятся, подкидывая пёсику мелочи на вкусняшки. А благодаря случайного твиту Кен-кун уже стал звездой японских соцсетей, обзавёлся поклонниками и скоро, вероятно, начнёт зарабатывать ещё больше.

Хозяин заверил издание 9gag, что его собака живёт полноценной собачей жизнью, полной долгих прогулок, вкусной еды и случайных радостей.

А вы бы устояли перед таким очаровательным продавцом?

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