Зеленский пообещал посадить Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал отправить в тюрьму Петра Порошенко в случае своей победы на выборах.

«Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня — о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но за другие, в разы больше. Конституционный Суд признал неконституционным уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение», — сказано на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

«То есть за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!», — обыграл Зеленский предвыборный слоган Порошенко «Кандидатов много — президент один».

Накануне Зеленский провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович, после которой высоко отозвался об американских дипломатах. «Курт — блестящий дипломат и друг Украины», — сказал Зеленский.

В январе стало известно о предновогодней встрече Зеленского с Порошенко в здании в администрации президента Украины, во время которой действующий глава государства интересовался его планами участвовать в выборах. Зеленский рассказал журналистам, что тогда еще не озвучил решение баллотироваться и ответил, что «думает». 31 декабря 2018 года телеканал «1+1» показал обращение Зеленского к украинцам, в котором тот сообщил, что решился участвовать в президентских выборах.

Владимир Зеленский — бывший КВНщик, капитан команды «95-й квартал», на базе которой в 2003 году была основана студия «Квартал-95». С 2005 года он является автором, режиссером и ведущим телевизионного шоу «Вечерний квартал» на телеканале «Интер». Шоу относится к жанру политического кабаре; в своих выступлениях Зеленский затрагивает злободневные события и нередко пародирует Порошенко.



Последние рейтинги украинских социологических служб свидетельствуют, что наибольшие шансы стать президентом есть у Владимира Зеленского, Петр Порошенко и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Наибольший рейтинг в настоящее время у Зеленского, однако его сторонников не так много, чтобы обеспечить ему победу в первом туре выборов.

