Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий

Члены Совета Федерации одобрили в среду, 27 марта, закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

В документе отмечается, что сначала пенсионерам будет устанавливаться социальная доплата, чтобы довести их материальное обеспечение до прожиточного минимума в регионе, а потом будет осуществляться индексация пенсий.

Соответственно, благодаря закону ежегодно материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии.

Как пояснил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.

Законом также предусматривается доплата с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами из-за определения размера социальной доплаты к пенсии.

По словам первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова, доиндексация пенсий в нынешнем году будет произведена при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на эти цели есть.

Он добавил, что на доиндексацию должно пойти около 15—20 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее, как писал «Ридус», чиновник призвал скорее определиться с запуском системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).