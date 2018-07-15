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Силуанов рассказал об увеличении пенсий на 20%

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Министерства финансов, призвал скорее определиться с запуском системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

По его словам, этот шаг позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы.

Кроме того, подчеркнул Силуанов, это создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% ВВП.

Министр отметил, что в связи с этим уже подготовлен соответствующий законопроект, сообщает ТАСС.

Нам нужно запускать этот механизм, — добавил министр.

Концепцию ИПК ЦБ и Минфин разработали в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник.

В том же году, как сообщал «Ридус», Минтруд России выступил против создания индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Весной 2017 года Минэкономразвития обсуждало возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы стимулировать россиян самим копить на пенсию.

Осенью 2018 года появилась информация, что Минфин и ЦБ России будут включать граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала по умолчанию.

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