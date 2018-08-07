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Соловьев выгнал из студии повздоривших гостей

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© youtube.com

Во время эфира программы «Кто против?» ведущий Владимир Соловьев выгнал двух гостей, которые устроили свару.

Грэг Вайнер не смог стерпеть реплики, брошенной в его адрес экспертом Араиком Степаняном, и оскорбил своего оппонента, обвинив его во лжи. После этих слов Степанян выплеснул на Вайнера стакан воды.

Оттаскивать возмущенных мужчин друг от друга пришлось Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву.

Однако Вайнер продолжил называть Степаняна «мерзавцем и гнусью», после чего Михеев попросил его покинуть студию.

Затем Соловьев попросил удалиться и второго участника конфликта, мотивировав свое решение тем, что «выражаться нельзя».

«Грэг, нельзя говорить такие слова», — обратился ведущий к Вайнеру и попросил охрану проследить за тем, чтобы покинувшие студию гости не продолжили потасовку за ее пределами.


В последнее время участились случаи, когда ведущие различных ток-шоу выгоняют из студии гостей. Недавно во время прямого эфира программы НТВ «Место встречи» телеведущий Андрей Норкин выгнал украинского политолога Павла Жовниренко.

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Комментарии (1)

  • Small e1db65bf8f
    Bupycсегодня, 22:44

    На дожде видел про этого грэга, какой же в нем актер погибает.

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