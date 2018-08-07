Соловьев выгнал из студии повздоривших гостей
- 26 марта 2019, 22:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время эфира программы «Кто против?» ведущий Владимир Соловьев выгнал двух гостей, которые устроили свару.
Грэг Вайнер не смог стерпеть реплики, брошенной в его адрес экспертом Араиком Степаняном, и оскорбил своего оппонента, обвинив его во лжи. После этих слов Степанян выплеснул на Вайнера стакан воды.
Оттаскивать возмущенных мужчин друг от друга пришлось Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву.
Однако Вайнер продолжил называть Степаняна «мерзавцем и гнусью», после чего Михеев попросил его покинуть студию.
Затем Соловьев попросил удалиться и второго участника конфликта, мотивировав свое решение тем, что «выражаться нельзя».
«Грэг, нельзя говорить такие слова», — обратился ведущий к Вайнеру и попросил охрану проследить за тем, чтобы покинувшие студию гости не продолжили потасовку за ее пределами.
В последнее время участились случаи, когда ведущие различных ток-шоу выгоняют из студии гостей. Недавно во время прямого эфира программы НТВ «Место встречи» телеведущий Андрей Норкин выгнал украинского политолога Павла Жовниренко.
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