Соловьев выгнал из студии повздоривших гостей

Во время эфира программы «Кто против?» ведущий Владимир Соловьев выгнал двух гостей, которые устроили свару.

Грэг Вайнер не смог стерпеть реплики, брошенной в его адрес экспертом Араиком Степаняном, и оскорбил своего оппонента, обвинив его во лжи. После этих слов Степанян выплеснул на Вайнера стакан воды.

Оттаскивать возмущенных мужчин друг от друга пришлось Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву.

Однако Вайнер продолжил называть Степаняна «мерзавцем и гнусью», после чего Михеев попросил его покинуть студию.

Затем Соловьев попросил удалиться и второго участника конфликта, мотивировав свое решение тем, что «выражаться нельзя».

«Грэг, нельзя говорить такие слова», — обратился ведущий к Вайнеру и попросил охрану проследить за тем, чтобы покинувшие студию гости не продолжили потасовку за ее пределами.