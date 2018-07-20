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Телеведущий Норкин со скандалом выгнал из студии украинского политолога

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© twitter.com

Во время прямого эфира программы НТВ «Место встречи» телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.

Конфликт между ними вспыхнул при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова.

Приглашенный эксперт не смог сдержать свои эмоции и перешел на крик. Реакция Норкина была молниеносной: «Идите отдыхать», — сказал он и попросил гостя покинуть помещение.

Когда же тот отказался, телеведущий пригрозил вызвать сотрудников охраны. После такой угрозы Жовниренко вынужден был уйти.

«Больше меня не приглашайте», — напоследок сказал он. На это Норкин ответил, что такие решения не в его компетенции.

После ухода украинского эксперта телеведущий демонстративно перекрестился.

Это уже далеко не первый случай, когда Норкин конфликтует с украинскими экспертами. Во время записи эфира программы «Место встречи», состоявшейся 22 февраля 2018 года, он подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым, а 11 сентября того же года выгнал из студии перебившего его украинского эксперта.

Кроме того, в сентябре 2017 года Норкин выгнал из студии НТВ украинского политолога Кирилла Климчука после того, как тот назвал Россию «страной-гопником».

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