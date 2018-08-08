В Уфе коллекторы воткнули топор в автомобиль должника

В качестве угрозы должнику микрофинансовой организации уфимские коллекторы воткнули топор в лобовое стекло его автомобиля и прикрепили похоронный венок.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Однако пока еще точно не доказана причастность коллекторов к происшествию, отмечает Mkset.ru.

Тем не менее пострадавший уфимец обратился в полицию с жалобой на взыскателей долгов.

Как сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после проверки выяснилось, что коллекторы тут ни при чем. По предварительной версии, в произошедшем могут быть виновны конкуренты по бизнесу близких владельца машины.

News.ru напоминает, что в России уже третий год действует закон, запрещающий коллекторам применять к должникам угрозы и физическую силу, а также причинять вред здоровью и имуществу.



В конце февраля президент России Владимир Путин поручил российским силовикам и финансовым ведомствам представить отчет о мерах, принимаемых для пресечения незаконных действий коллекторов и микрофинансовых организаций.

За последнее время подобные случаи участились. В январе в результате поджога квартиры в Москве коллекторами пострадали двое детей и их мать.

Ранее сообщалось, что коллекторы разместили в Сети непристойные фото с дочерью должника.

«Ридус» также писал о том, что в Татарстане завели уголовное дело на коллекторов, которые угрожали расправой 92-летнему ветерану Юрию Величко за задолженность по платежам ЖКХ.