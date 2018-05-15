Путин поручил пресечь мошенническую деятельность коллекторов и МФО
- 27 февраля 2019, 13:51
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Президент России Владимир Путин поручил российским силовикам и финансовым ведомствам представить отчет о мерах, принимаемых для пресечения незаконных действий коллекторов и микрофинансовых организаций.
Соответствующее указание главы государства опубликовано на сайте Кремля среди других поручений, выданных им по итогам выступления перед Федеральным собранием.
В соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности, — говорится в поручении.
Среди ответственных за исполнение указа президента обозначены Банк России, министерства юстиции и внутренних дел, Следственный комитет, а также Генеральная прокуратура.
Отчет по исполнению поручения должен быть представлен не позднее 1 мая текущего года. В дальнейшем указанные ведомства будут составлять отчет о своей деятельности раз в полгода.
Напомним, ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено 20 февраля. «Ридус» вел онлайн-трансляцию выступления президента.
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