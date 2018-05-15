найти ×
   
  • USD +0.14
    65.76
  • EUR +0.34
    74.82
СохранитьСохранено0
×

00363

Путин поручил пресечь мошенническую деятельность коллекторов и МФО

Small 25de0a1fdb

© Алексей Никольский/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил российским силовикам и финансовым ведомствам представить отчет о мерах, принимаемых для пресечения незаконных действий коллекторов и микрофинансовых организаций.

Соответствующее указание главы государства опубликовано на сайте Кремля среди других поручений, выданных им по итогам выступления перед Федеральным собранием.

В соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности, — говорится в поручении.

Среди ответственных за исполнение указа президента обозначены Банк России, министерства юстиции и внутренних дел, Следственный комитет, а также Генеральная прокуратура.

Отчет по исполнению поручения должен быть представлен не позднее 1 мая текущего года. В дальнейшем указанные ведомства будут составлять отчет о своей деятельности раз в полгода.

Напомним, ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено 20 февраля. «Ридус» вел онлайн-трансляцию выступления президента.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
3137260читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
26034477читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей

Они также будут исследовать генетическую историю народов северо-востока России.

5350915читать позжечитаю позже

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным15 мая 2018

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

10614993читать позжечитаю позже