В NASA протестировали марсоход для миссии «ЭкзоМарс-2020»

Ведущие инженеры NASA рассказали, что первые тесты будущего марсохода, который отправится на Красную планету летом следующего года, прошли успешно.

Главная миссия будущего марсохода состоит в том, чтобы добыть свидетельства жизни на Марсе в прошлом. Для этого аппарат будет оборудован современной техникой, которая поможет ему в исследовании планеты.

Помимо стандартных инструментов марсоход получит приборы, позволяющие провести испытания новых методов производства кислорода из углекислого газа, содержащегося в атмосфере Красной планеты.

Сейчас инженеры NASA проводят испытания марсохода, чтобы миссия прошла гладко и успешно. Но чтобы аппарат смог приступить к миссии, ему необходимо будет добраться до места работы в кратере Езеро.

Весь процесс посадки и подготовки должен занять не более семи минут, поэтому сейчас ученые занимаются репетицией посадки. Весь процесс будет контролироваться дистанционно, и компьютеру аппарата придется за это время выполнить в общей сложности 27 000 различных операций и расчетов, чтобы безопасно посадить 1050-килограммовый марсоход.

В Лаборатории реактивного движения NASA начались симуляционные испытания предстоящей посадки. Во время недавнего теста Systems Test 1 (ST1) инженеры в течение двух недель запускали электронные системы ровера и испытали программное обеспечение аппарата в разных условиях, которые могут быть на Красной планете.