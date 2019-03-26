Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью и утром во вторник, 26 марта, наносила авиаудары по сектору Газа в ответ на выпущенные из региона палестинские ракеты, сообщает израильская газета Haaretz.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает о 15 «террористических целях», которые были атакованы с воздуха на севере сектора Газа.

Кроме того, целю израильских военных стали несколько объектов боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым были задействованы самолеты, вертолеты и танки.

В связи с авиаударами были отменены занятия в школах на юге Израиля, в том числе в городах Ашкелон, Нетивот и Офаким, отмечает газета.

На границе с сектором сектора Газа всю ночь звучали сирены тревоги, предупреждая израильтян о новых ракетных обстрелах. По данным военных, из анклава по Израилю в течение ночи было выпущено 30 ракет

В ЦАХАЛ отметили, что при необходимости готовы расширить операцию.

В понедельник, 25 марта, как сообщал «Ридус», в Израиле семь человек пострадали в результате попадания в жилой дом ракеты, выпущенной палестинцами из сектора Газа.