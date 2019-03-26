Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
- 26 марта 2019, 08:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью и утром во вторник, 26 марта, наносила авиаудары по сектору Газа в ответ на выпущенные из региона палестинские ракеты, сообщает израильская газета Haaretz.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает о 15 «террористических целях», которые были атакованы с воздуха на севере сектора Газа.
Кроме того, целю израильских военных стали несколько объектов боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым были задействованы самолеты, вертолеты и танки.
В связи с авиаударами были отменены занятия в школах на юге Израиля, в том числе в городах Ашкелон, Нетивот и Офаким, отмечает газета.
На границе с сектором сектора Газа всю ночь звучали сирены тревоги, предупреждая израильтян о новых ракетных обстрелах. По данным военных, из анклава по Израилю в течение ночи было выпущено 30 ракет
В ЦАХАЛ отметили, что при необходимости готовы расширить операцию.
В понедельник, 25 марта, как сообщал «Ридус», в Израиле семь человек пострадали в результате попадания в жилой дом ракеты, выпущенной палестинцами из сектора Газа.
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