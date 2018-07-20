Палестинская ракета разрушила жилой дом в Израиле
- 25 марта 2019, 08:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Израиле семь человек пострадали в результате попадания в жилой дом ракеты, выпущенной палестинцами из сектора Газа, пишет газета Haaretz.
По данным издания, среди раненых есть дети.
В результате попадания ракеты загорелся дом в населенном пункте Мишмерет, расположенном к юго-востоку от крупного города Нетании в центральной части страны.
По данным медиков, 50-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести, у остальных пострадавших легкие ранения.
В ночь на воскресенье вдоль всей восточной границы сектора Газа возобновились столкновения между палестинцами и израильскими военными.
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