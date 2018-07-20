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Палестинская ракета разрушила жилой дом в Израиле

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© youtube.com

В Израиле семь человек пострадали в результате попадания в жилой дом ракеты, выпущенной палестинцами из сектора Газа, пишет газета Haaretz.

По данным издания, среди раненых есть дети.

В результате попадания ракеты загорелся дом в населенном пункте Мишмерет, расположенном к юго-востоку от крупного города Нетании в центральной части страны.

По данным медиков, 50-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести, у остальных пострадавших легкие ранения.

В ночь на воскресенье вдоль всей восточной границы сектора Газа возобновились столкновения между палестинцами и израильскими военными.

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Комментарии (1)

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 10:32

    Что-то теперь будет. Израиль не оставит это действие безнаказанным.

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В Югре детское питание хранили в холодильниках морга

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© flickr.com

В городе Югорск в здании морга обнаружили несколько тонн коробок с детским питанием, сообщает URA.RU со ссылкой на депутата местной думы Антона Пантина.

По словам парламентария, он участвовал в осмотрел помещения вместе с полицией после того, как один из местных жителей сообщил об этом безобразии.

Депутат рассказал, что морг по-прежнему функционирует. «Там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — приводит агентство слова Пантина.

Кроме того, депутат считает, что коробки с детским питанием могут храниться в морге с осени, так что вызывает опасение не только небезопасность нахождения продуктов там, но и сроки его хранения.

Депутат также отметил, что в настоящее время правоохранительные органы ведут доследственную проверку,

В городской администрации агентству не стали комментировать произошедшее, отметив, что морг относится к окружному департаменту здравоохранения.

В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Главврач городской больницы Андрей Маренко попросил отправить ему официальный запрос.

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Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 10:32

    Что-то теперь будет. Израиль не оставит это действие безнаказанным.

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